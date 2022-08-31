"غازبروم" الروسية تقلص إمدادات الغاز إلى "إيني" الإيطالية

أفادت شركة "غازبروم" الروسية بأنها ستخفض إمدادات الغاز الطبيعي إلى إيطاليا وذلك تزامنا مع توقف الإمدادات إلى أوروبا عبر "السيل الشمالي-1" للصيانة.

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وقالت الشركة الروسية، إنها ستخفض الغاز الطبيعي إلى 20 مليون متر مكعب يوميا من 27 مليون متر مكعب يوميا اعتبارا من اليوم الأربعاء.

واليوم توقفت شركة "غازبروم" الروسية عن ضخ الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر خط أنابيب "السيل الشمالي-1" لمدة 3 أيام، لضرورات صيانة محطة ضخ رئيسية في الأنبوب.

وفي وقت سابق، أكدت موسكو أن عقبات تقنية بسبب العقوبات الغربية تحول دون عمل "السيل الشمالي-1" بكامل طاقته، وشددت على أن هذه الإجراءات تعد غير عقلانية وتعرقل العمل.

المصدر: برايم