شراكة بين روسيا والجزائر في مجال الكهرباء النووية

استقبل وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب اليوم الثلاثاء، السفير الجديد لروسيا لدى الجزائر فاليريان شوفايف، للحديث حول "علاقات التعاون والشراكة بين البلدين".

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وحسب بيان للوزارة، فقد أشار الطرفان خلال لقائهما إلى "فرص الاستثمار والشراكة في قطاع الطاقة، لا سيما في مجالات المحروقات، وصيانة ونقل الكهرباء، والكهرباء النووية، والتصنيع المحلي لقطع الغيار، والتكوين".

كما ناقش الطرفان فرص التعاون والاستثمار في قطاع المناجم بالجزائر، على غرار نشاطات التنقيب والاستغلال المنجمي للذهب، والأتربة النادرة، والأحجار الكريمة، والرخام. ورسم الخرائط الجيولوجية، وفي مجال إنتاج الأسمدة، وتحويل الفوسفات.

ودعا الوزير عرقاب بالمناسبة، الشركات الروسية إلى "مواصلة الاستثمار أكثر في هذه المجالات، وإنشاء شراكات مفيدة للطرفين مع الشركات الجزائرية، مع نقل المعرفة والتكنولوجيا وتبادل الخبرات".

كما رحب الطرفان من جهة أخرى، بعملية الحوار بين "أوبك" والدول غير الأعضاء في "أوبك"، من أجل استقرار أسواق النفط على المديين القصير والمتوسط. وكذلك المشاورات الدائمة بين البلدين في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز.

المصدر: الشروق