صحيفة: شركات أمريكية ترغب بالعودة للسوق الروسية سرا عبر تركيا

قالت صحيفة Yeni Safak، المقربة من أوساط البزنس التركية، إن الشركات الأمريكية التي غادرت روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا، تبحث عن طريقة للعودة إلى السوق الروسية سرا عبر تركيا.

وأضافت الصحيفة: "ترغب العديد من الشركات الأمريكية في الالتفاف على العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا، وهي في سبيل ذلك تعرض على بعض الشركات التركية تنفيذ البزنس المشترك مقابل عمولة معينة".

ونقلت الصحيفة عن رجال أعمال أتراك، أن عدد هذه العروض من الشركات الأمريكية زاد في الأشهر الأخيرة".

وتؤكد الصحيفة أن الشركات الأمريكية تمارس أعمالها على طول الطريق بين روسيا وتركيا ودبي والولايات المتحدة، وعبره تشتري البضائع من روسيا.

وقالت المقالة: "تقوم العديد من الشركات الدولية التي يقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة، باستخدام شركاتها الفرعية الموجودة في المناطق الحرة في دبي، لتنفيذ هذه الأعمال. والشركات الأمريكية التي تقدم مثل هذه العروض التجارية المشتركة للشركات التركية، تلجأ إلى هذا الأسلوب لتغطية خسائرها في السوق الروسية".

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وأشارت الصحيفة إلى أن قائمة السلع التي ترغب الشركات الأمريكية بشرائها من روسيا، تتضمن البتروكيماويات والوقود المعدني، والمعادن الثمينة والأحجار والحبوب والحديد والصلب، والأسمدة والمواد الكيميائية غير العضوية ومنتجات المياه والمشروبات الكحولية.

ونوهت المقالة بأنه عندما فرضت الولايات المتحدة وأوروبا عقوبات على الشركات الروسية ورجال الأعمال الأثرياء العاملين في مختلف المجالات، وخاصة في التمويل والطاقة والدفاع والتكنولوجيا، وجدت آلاف الشركات الغربية نفسها في موقف صعب.

ووفقا للصحيفة، في مارس الماضي، بعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، قام مايرون بريليانت نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية، بزيارة تركيا والتقى بالعديد من السياسيين ورجال الأعمال.

المصدر: نوفوستي