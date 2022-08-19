في ظل العقوبات .. البنك المركزي الروسي يقدم مجموعة نصائح لكيفية الاحتفاظ بالمدخرات بطريقة آمنة

قدمت منصة "الثقافة المالية" وهي مورد معلوماتي تابع للبنك المركزي، مجموعة من نصائح خبراء الاقتصاد للمواطنين لتجنب الخسائر في ظل العقوبات المفروضة على القطاع المالي الروسي.

وأفاد المورد أن المواطنين الروس الراغبين بالاحتفاط بجزء مدخراتهم بعملات الدول التي طبقت عقوبات ضد روسيا عليهم بالتفكير في فتح حساب في الخارج، بحسب منصة "الثقافة المالية".

وجاء في توصية الخبراء "إذا كان من المهم بالنسبة لك أن تحتفظ بالمال في روسيا، فمن الأفضل اختيار العملات والأدوات التي لا يمكن أن تتأثر بالعقوبات".

ولم يعد الاحتفاظ بالمدخرات بالدولار وسيلة موثوقة بعد فرض عقوبات على روسيا، نظرا لامكانية تشديد القيود، وحينها ربما لا تتمكن البنوك والبنك المركزي من فعل شيء حيال ذلك.

وقام الخبراء بتحليل المواقف المحتملة التي قد يواجهها المواطنون الذين لديهم حسابات بالعملة الأجنبية. منها على سبيل المثال، أن يرغب المواطن بالاحتفاظ بالمال بالدولار في بنك روسي، ولكن البنك فرض عمولة عالية لخدمة الحساب.

لقد حرمت العقوبات البنوك الروسية تقريبا من فرصة تشغيل هذه الأموال في أي مكان، في حين أن الاموال التي تبقى جامدة تعود بالخسائر.

بالإضافة لذلك، من غير المستبعد أن يتم تشديد القيود، وحينها قد قدرة البنوك على إدارة هذه الأموال، أو حتى مجرد نقلها إلى بنك آخر ستصبح أقل، لذلك، تحاول البنوك تقليل الأموال في حسابات عملائها بالعملات الأجنبية عن طريق فرض عمولات عالية.

"ماذا يمكنك أن تفعل إذا كنت ترغب في الاستمرار في الاحتفاظ بالمال في بنك معين حينها سيكون أمامك خيارين إما أن تفتح حساب بعملة بلد لم يفرض عقوبات على روسيا، أو بالروبل.

المصدر: RBC