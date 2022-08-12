المركزي الروسي يحدد الشروط التي ستساعد الاقتصاد الروسي على النمو في 2023

حدد البنك المركزي الروسي، في تقرير نشر اليوم الجمعة، السيناريو الذي يكون فيه النمو الاقتصادي ممكنا في روسيا في مطلع العام 2023.

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وقال البنك المركزي الروسي: "بفضل الشراكات والعلاقات الاقتصادية الجديدة في إطار سيناريو تكيف سريع يمكن نمو الاقتصاد الروسي في وقت مبكر من عام 2023. سيؤدي تشبع الأسواق السريع بالسلع الجديدة والسلع المألوفة من خلال آلية الواردات الموازية إلى تتجاوز القيود التي تؤثر على العرض".

ويرى المركزي أنه في حال تنفيذ هذا السيناريو سيعود التضخم السنوي إلى مستوى قريب من الهدف 4% بحلول نهاية العام، وبحلول نهاية العام ستكون هناك سياسة نقدية أكثر مرونة مقارنة بالسيناريو الأساسي، عندها سيكون التضخم السنوي عند 4% في 2024-2025 ومعدل الفائدة الرئيسي السنوي سيكون في نطاق 5% - 6%.

بالإضافة إلى ذلك، ينص مثل هذا السيناريو على أنه على الرغم من الزيادة في أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى في العالم سيتم تجنب حدوث ركود اقتصادي واسع النطاق في العالم.

المصدر: برايم