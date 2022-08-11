الولايات المتحدة.. انخفاض سعر البنزين إلى أقل من 4 دولارات للغالون لأول مرة منذ مارس

انخفض متوسط ​​سعر غالون البنزين الخالي من الرصاص في الولايات المتحدة إلى أقل من 4 دولارات، وهو انخفاض بنسبة 21٪ عن ذروة يونيو، مع تراجع الطلب على النفط في جميع أنحاء العالم.

ووفقا لمزود بيانات وتحليلات الطاقة OPIS، فقد بلغ المتوسط ​​الوطني للغالون 3.99 دولارات للغالون.

وهذه هي المرة الأولى منذ مارس التي ينخفض فيها متوسط ​​سعر البنزين عن 4 دولارات للغالون. وبلغت أسعار البنزين ذروتها عند 5.02 دولار في يونيو.

هذا وسجل التضخم في الولايات المتحدة تباطؤا أكبر مما كان متوقعا في يوليو، بفضل تراجع أسعار الوقود في المحطات.

وارتفعت أسعار الاستهلاك بنسبة 8,5 % في يوليو على أساس سنوي حسب مؤشر أسعار المستهلك الذي نشرته وزارة العمل، بعد ارتفاع بنسبة 9,1 % في يونيو لم يشهد له مثيل منذ 40 عاما، لكن أيضا من نسبة 8,7% التي توقعها المحللون.

وعلى مدى شهر واحد، بلغ التضخم صفرا، مما يعني أن الأسعار وخلافا لكل التوقعات، لم ترتفع مقارنة بيونيو، علما أنها كانت قد ارتفعت بنسبة 1,3 % الشهر السابق مقارنة بمايو.

المصدر: "وول ستريت جورنال" + "أ ف ب"