تأجيل سداد الدين الخارجي الأوكراني حتى عام 2024

وافق أصحاب سندات اليوروبوند على تجميد مدفوعات أوكرانيا حتى عام 2024، علما بأن هذه المدفوعات تمثل 75% من الدين الخارجي. بحسب ما نشرته وزارة المالية الاوكرانية على موقعها الإلكتروني.

وقال وزير المالية سيرهي مارشينكو، في بيان صحفي " نحن ممتنون للمستثمرين لقبولهم عرضنا، بفضل التضامن مع أوكرانيا الذي أبداه مجتمع المستثمرين من القطاع الخاص إلى جانب القطاع العام الرسمي، سنكون قادرين على تلبية احتياجات ميزانية الدولة للبلاد وهي في حالة حرب والحفاظ على استقرار مواردنا المالية العامة".

كما ذكرت بلومبرج، أن الدين الخارجي لأوكرانيا يبلغ 19.6 مليار دولار، بالتالي قرار تجميد المدفوعات سيسمح لكييف بتوفير 5.8 مليار دولار كان ينبغي دفعها في خدمة الديون حتى عام 2024. ووفقًا لأوليغ أوستينكو، المستشار الاقتصادي لفلاديمير زيلينسكي، يبلغ عجز الميزانية الأوكرانية حوالي 5 مليارات دولار شهريًا.

المصدر: ريا نوفوستي