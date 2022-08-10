جاكرتا تبحث مع موسكو مسألة إدخال نظام الدفع الروسي "مير" إلى إندونيسيا

أعلن السفير الإندونيسي لدى روسيا خوسيه تافاريس أن جاكرتا تبحث مع روسيا إمكانية إدخال نظام الدفع "مير" إلى البلاد.

وقال تافاريس: "فيما يتعلق باستخدام بطاقات "مير" المصرفية الروسية، نحن الآن بصدد بحث هذه القضية. نحن نعمل على ذلك. لدينا مجموعة عمل مالية بين الدولتين".

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و"مير" هي بطاقة مصرفية روسية تعمل بواسطة منظومة دفع وطنية، أطلقت في عام 2015 بعدما واجه عدد من المصارف الروسية مشكلات مع شركتي "فيزا" و"ماستركارد" بسبب العقوبات الغربية المفروضة ضد موسكو.

ويمكن اليوم باستخدام بطاقات "مير" المصرفية سداد ثمن السلع أو الخدمات أو سحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي في دول مثل تركيا وفيتنام وأرمينيا وأوزبكستان وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوسيتيا الجنوبية وأبخازيا.

المصدر: نوفوستي