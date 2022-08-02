وسائل إعلام تتحدث عن عملية اختراق كبيرة في عالم العملات الرقمية

سرق متسللون قرابة 200 مليون دولار من العملات المشفرة من "نوماد" (Nomad blockchain)، وهو جسر لنقل الرموز المشفرة عبر سلاسل الكتل المختلفة، وفقا لما نقلته CNBC عن مصادرها.

وقالت المصادر: "قراصنة في هجوم آخر حصلوا على ما يقرب من 200 مليون دولار من العملات المشفرة من Nomad، وهي أداة تسمح للمستخدمين بتبادل الرموز من شبكة blockchain إلى أخرى".

ولم تكشف المصادر عن طريقة تنفيذ الهجوم أو كيف تمت عملية الاختراق، وما إذا كان Nomad يخطط لتعويض المستخدمين، الذين خسروا أموالا.

ووفقا لتقرير قناة CNBC سمح خطأ في رمز Nomad حدث بعد تحديثه بسحب أصول أكثر مما تم إيداعه على المنصة. ووفقا لخبراء استشهدت بهم القناة التلفزيونية الأمريكية فإنه يمكن لأي شخص يعرف الثغرة الأمنية في الكود أن يسحب الرموز من Nomad، وبمجرد أن أصبح هذا معروفا للمتسللين أرسلوا "جيوشا من الروبوتات لتنفيذ هجمات متطابقة".

وبحسب المعطيات الأولية فقد تم استنزاف الأموال من نظام Nomad على مدار ساعات وعلى دفعات صغيرة عبر حسابات مختلفة.

وتعمل شركة Nomad الآن على إجراء تحقيق وإبلاغ الشركات الرائدة في مجال استخبارات سلاسل الكتل والتحاليل الجنائية، بالإضافة لتحديد الحسابات المعنية وتتبعها واسترداد الأموال.

المصدر: نوفوستي