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صادرات الغاز إلى الصين عبر خط  "قوة سيبيريا" زادت بنسبة 70%

مال وأعمال

صادرات الغاز إلى الصين عبر خط  
Sputnik
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قالت الشركة المشرفة على تشغيل "قوة سيبيريا"، إن ضخ الغاز الطبيعي الروسي عبر هذا الخط إلى الصين، ازداد بنسبة 60.9٪ خلال سبعة أشهر.

وذكرت الشركة في بيانها، أن حجم الضخ في يوليو، تجاوز كميات العقد اليومية المتعمدة.

وأضافت: "تنمو صادرات الغاز إلى الصين عبر خط أنابيب الغاز قوة سيبيريا، بموجب عقد ثنائي طويل الأجل بين شركة غازبروم الروسية وشركة CNPC الصينية، وزاد خلال سبعة أشهر بنسبة 60.9٪".

وأشارت الشركة إلى أن توريد الغاز إلى الصين فاق في يوليو حجم الضخ اليومي المتفق عليه، وتم 3 مرات تجديد الرقم القياسي التاريخي لحجم الصادرات اليومية.

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و"قوة سيبيريا" هو عبارة عن خط أنابيب غاز يهدف لضخ الغاز الطبيعي من الحقول في الشرق الأقصى الروسي إلى الصين، وبدأت الإمدادات عبره إلى الصين في 2 ديسمبر 2019.

المصدر: نوفوستي

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