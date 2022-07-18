رئيس وزراء منغوليا يكشف موعد بناء خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا 2"

أعلن رئيس الوزراء المنغولي، لوفسانامسراين ويون-إيردينيه، أن بلاده تتوقع أن يبدأ بناء خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا 2" من روسيا إلى الصين عبر أراضيها في عام 2024.

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وقال في حديثه لصحيفة "Financial Times": "انتهى إجراء دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع. ونعتقد أن البناء سيبدأ في عام 2024".

وأضاف أن مناقشة الطريق النهائي لخط أنابيب الغاز عبر منغوليا لا تزال مستمرة.

من جانبها أشارت صحيفة "Financial Times" إلى أن رسوم الترانزيت ستساعد منغوليا في إعادة إعمار اقتصادها بعد جائحة كورونا.

وأفادت وزيرة الخارجية المنغولية، باتمونخين باتتسيتسيغ، سابقا، أن تنفيذ مشروع بناء خط أنابيب الغاز من روسيا إلى الصين عبر أراضي منغوليا يتم في المواعيد المحددة.

ووقعت شركة "غازبروم" في بداية فبراير الماضي عقدا طويلا ثانيا مع شركة "CNPC" الصينية حول تصدير الغاز عبر الطريق في الشرق الأقصى. ومن المتوقع أن يسمح ذلك بزيادة إجمالي حجم إمدادات الغاز الروسي إلى 48 مليار متر مكعب سنويا. ومع الأخذ بعين الاعتبار خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا 2" وخط أنابيب الغاز "اتحاد الشرق" عبر أراضي منغوليا يمكن أن يزداد تصدير الغاز إلى الصين بمقدار 50 مليار متر مكعب إضافي سنويا.

المصدر: نوفوستي