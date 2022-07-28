مصنع "راكيتا" يكشف مواصفات ساعة بوتين

كشفت أنتونينا سكوريدينا، رئيسة قسم الإعلان والتسويق في مصنع "راكيتا" الروسي للساعات، مواصفات ساعة الرئيس فلاديمير بوتين، التي رصدتها عدسات الصحفيين مؤخرا.

وقالت إن الساعة من ماركة "مصنع إمبريال بيترغوف" ويتم تصنيعها بناء على طلب خاص وبمواصفات المشتري.

وأضافت أن كل قطعة من الساعة مصنوعة حسب الطلب حيث يتم الأخذ بعين الاعتبار برغبات العميل.

وقالت: "يختار العميل نوع الحجر ولون الذهب الذي يصنع منه الإطار ولون حزام الساعة وشكل العقارب كما يمكن نقش الأحرف الأولى من اسم المشتري إن طلب ذلك".

ولفتت إلى وجود 3 نسخ جاهزة ومعروضة للبيع من هذه الساعة، نسختان في مدينة بطرسبرغ وواحدة في العاصمة موسكو.

وفي وقت سابق، أشارت صحيفة "كوميرسانت ستايل" إلى أن الرئيس بوتين ارتدى في المناسبات الأخيرة ساعة Imperial Peterhof Factory من مصنع ساعات "راكيتا" في مدينة بيترغوف التاريخية بضواحي بطرسبورغ.

ووفقا للصور التي تم التقاطها في مناسبات مختلفة فقد ارتدى الرئيس الروسي هذه الساعة خلال الجلسة العامة لمنتدى "أفكار قوية للعصر الجديد"، وخلال رحلته إلى طهران.

كما ارتداها في اجتماع مع قادة مجلس النواب الروسي "الدوما" ورؤساء الأحزاب البرلمانية، وفي اجتماع مع الفائزين في مسابقة "قادة روسيا" مطلع يوليو الجاري.

المصدر: نوفوستي