أسعار خيالية للبيض في مصر.. البرلمان يطالب الحكومة بتحرك عاجل

طالبت نائبة في البرلمان المصري بتحرك عاجل من وزارتي الزراعة والتموين لمواجهة الارتفاع غير المبرر في أسعار البيض في مصر خلال الأيام الأخيرة.

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وقالت إن "الأسواق تشهد أسعارا خيالية لكرتونة البيض والذي قارب سعرها لسعر كيلو اللحمة رغم أنه منتج محلي ومتواجد في كل البيوت المصرية".

وأكدت أن "هذه الارتفاعات تأتي في ضوء الأحاديث الحكومية الخاصة بوجود اكتفاء ذاتي في مصر حيث تأكيد وزارة الزراعة على أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الثروة الداجنة، والبيض، حيث وصل إنتاج مصر من البيض أكثر من 13 مليار بيضة سنويا".

ولفتت إلى أن "الأسعار غير المبررة لكراتين البيض لا تتماشى مع أحاديث المسؤولين الخاصة بالاكتفاء الذاتي الذي يكون أثره النزول بالأسعار وليس ارتفاعها بهذا الشكل مؤكدة على أن ضبط الأسواق والرقابة على حركة البيع والشراء من مسئولية الحكومة وعليها أن تتحرك حرصا على مصلحة المواطن".

وكان الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، قد قال إنه تم تشكيل لجنة من الخبراء العاملين في مجال الثروة الداجنة لمناقشة الأسباب التي أدت إلى حدوث ارتفاع في أسعار البيض، لافتا إلى أن هذه اللجنة أكدت أن أسعار البيض خلال الفترة الحالية غير مبررة وأن السعر العادل والمرضي للمواطنين والمربين أن تكون كرتونة البيض بسعر لا يتجاوز الـ65 جنيها.

ودعا رواد مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) في عدد من المحافظات المصرية إلى تدشين حملات لمقاطعة البيض بجميع أنواعه بهدف التأثير على المنتجين، حتى يعود لسعره العادي بعد ارتفاع أسعاره بشكل مضاعف ومبالغ فيه، ليسجل سعر طبق البيض المكون من 30 بيضة 80 جنيها داخل الأسواق المحلية، ما أدى لاستياء المواطنين، كونه لا تخلو مائدة مصرية من وجوده.

المصدر: القاهرة 24