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السلطات السعودية تداهم فيلا سكنية يستغلها 49 عاملا بإعادة تصنيع الذهب (فيديو)

مال وأعمال

السلطات السعودية تداهم فيلا سكنية يستغلها 49 عاملا بإعادة تصنيع الذهب (فيديو)
Sputnik
العلم السعودي
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 أعلنت وزارة التجارة السعودية أن الفرق الرقابية فيها ضبطت فيلا سكنية يستغلها 49 عاملا بإعادة تصنيع الذهب، خلافا للقوانين السارية.

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وعلى حسابها في "تويتر، نشرت وزارة التجارة مقطع فيديو يوثق لقطات من عملية الضبط، موضحة أن هذه العملية جاءت بعد 3 أشهر من المتابعة والرصد، وأن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط قرابة 7 كيلوغرامات من الذهب قيمتها السوقية أكثر من مليوني ريال، في الفيلا بجدة.

وأشارت الوزارة إلى أنه "تم ضبط المخالفين وإغلاق الموقع، وإحالة العينات المخالفة إلى الجهات الأمنية لتطبيق العقوبات واستكمال اللازم".

المصدر: RT

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