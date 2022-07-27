روسيا وإيران تتفقان على زيادة رحلات الطيران إلى 35 في الأسبوع

أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية أن موسكو وطهران وقعتا على مذكرة تفاهم بشأن زيادة الرحلات الجوية لنقل الركاب إلى 35 رحلة في الأسبوع.

وقال المتحدث باسم المنظمة الإيرانية، ميرأكبر رضوي، إن رئيس المنظمة محمد محمدي بخش ونائب وزير النقل الروسي "بحثا خلال لقاء بينهما سبل توسيع العلاقات الثنائية. وتم خلال اللقاء توقيع مذكرة التفاهم".

وأوضح أن مذكرة التفاهم تنص على زيادة رحلات الركاب إلى 35 رحلة في الأسبوع، وكذلك السماح لشركات الطيران للبلدين بتسيير رحلات شحن دون قيود في السعة.

وأضاف أنه تقرر توقيع مذكرة تعاون لتوفير إمكانية تصدير قطع ومعدات منتجة في إيران إلى روسيا، وكذلك إجراء أعمال صيانة للطائرات الروسية من قبل ورش التصليح في البلاد.

المصدر: وسائل إعلام إيرانية