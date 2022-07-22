بايدن: وضع سقف لأسعار النفط الروسي سيسمح بخفض سعر البنزين

صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن وضع سقف لأسعار النفط الروسي سيسمح للولايات المتحدة بخفض أسعار الوقود في البلاد.

وأشار بايدن خلال اجتماع مع مساعديه يوم الجمعة، إلى أن سعر البنزين ينخفض لـ 38 يوما على التوالي، مضيفا أن ذلك جاء نتيجة للإجراءات التي اتخذتها إدارته لزيادة انتاج النفط في الولايات المتحدة والإفراج عنه من الاحتياطي الاستراتيجي.

وقال بايدن: "نسهى إلى أن ينهفض سعر البنزين في محطات الوقود مع انخفاض سعر النفط... والخبر الجيد أن ذلك يحدث، لكنه لا يحدث بسرعة كافية. وحققنا نجاحا، لكن الأسعار لا تزال مرتفعة".

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وأضاف أنه على الإدارة أن تبحث خطوات إضافية في هذا الشأن، داعيا الشركات للاستفادة من "الأرباح القياسية" من أجل تطوير القدرات الإنتاجية وقدرات التكرير.

وتابع: "نتحدث عن السقف الشامل على سعر النفط الروسي، الذي أقنعت شركاءنا بالموافقة عليه في الشهر الماضي خلال اجتماع مجموعة الدول السبع. وهذا سيسمح بزيادة العرض وخفض واردات بوتين".

وأكد أنه "سيبذل كل في وسعه" خلال الأسابيع القادمة من أجل خفض أسعار الوقود.

المصدر: تاس