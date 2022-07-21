"تسلا" تتخلص من ثلاثة أرباع ما تملكه من بيتكوين

أعلنت شركة "تسلا" المملوكة لإيلون ماسك، تخليها عن 75% من حيازاتها من بيتكوين، ما دفع سعر العملة الرقمية للتراجع بنسبة 4%.

وانخفض سعر عملة "بيتكوين" قرابة ألفي دولار، ليتداول عند مستويات دون الـ 23 ألف دولار، بعدما تجاوزت أمس الأربعاء 24 ألف دولار.

وكشفت الشركة الأربعاء في بيانها ربع السنوي، عن بيع 75% من حيازتها لعملة بيتكوين مقابل 963 مليون دولار خلال الربع الثاني من 2022، نتيجة الأداء الضعيف للعملة الرقمية في الفترة الماضية، لكنها لا تزال تمتلك ما قيمته 218 مليون دولار من الأصول الرقمية.

وأعلنت "تسلا" في فبراير 2021، عن شراء بيتكوين بقيمة بلغت 1.5 مليار دولار، مع خطة لقبول الدفع بالعملة المشفرة لشراء سياراتها. وفي وقت لاحق، أعلنت الشركة وقف خطط قبول المدفوعات بالبيتكوين، بحجة الأضرار البيئية لتعدين العملة.

وانخفض سعر بيتكوين خلال تعاملات اليوم الخميس، بنسبة 4%، حيث تتداول قرب مستويات 22.8 ألف دولار مقابل مستويات 24.2 ألف دولار خلال 24 ساعة الماضية بتراجع يقدر ب 1.6 ألف دولار، فيما تقلصت أرباح عملة بيتكوين الأسبوعية إلى 14% بعدما اقتربت من 20% خلال تعاملات أمس الأربعاء، بينما تراجعت أرباحها خلال شهر إلى 8% بعد نزول القيمة السوقية إلى 437 مليار دولار.

ومنذ بداية العام انخفضت بيتكوين بنسبة 52% بينما تراجعت بحدود 70% من ذروتها التاريخية، وتراجعت العملة بنسبة 22% خلال ستين يوما، بينما انخفضت بنسبة 44% خلال تسعين يوما.

المصدر: وكالات