وزير الطاقة الروسي لبوتين: لا توجد مشاكل في البلاد مع مخزونات الوقود قبل الشتاء

أكد وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف، خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه لا توجد مشاكل في روسيا بشأن تخزين الوقود (المحروقات) استعدادا لفترة الخريف والشتاء.

وقال الوزير الروسي خلال تقديمه تقريرا للرئيس بوتين: "ليس لدينا مشاكل مع تخزين جميع أنواع الوقود: (مخزون) احتياطي أو رئيسي أو طارئ. لا نواجه أي مشاكل في ضخ الغاز في المستودعات تحت الأرض".

وأضاف، أن روسيا في النصف الأول من العام 2022 تمكنت روسيا من زيادة إنتاج النفط بنسبة 3.4% وزيادة إنتاج البنزين ووقود الديزل بنسبة 4.5%، لكن في الوقت نفسه انخفض إنتاج الغاز بنسبة 5%.

وأشار إلى صناعة الطاقة في روسيا أظهرت نتائج جيدة وتمكنت من التكيف مع الحقائق الاقتصادية الصعبة، وقال: "السوق المحلية مستقرة. يتم تزويد المستهلكين بجميع أنواع موارد الطاقة. لا توجد مشاكل في إمداد موارد الطاقة بالكامل".

وفيما يتعلق بتكرير النفط، قال الوزير الروسي إنه على الرغم من انخفاض حجم تكرير النفط في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2022 تمكنت المصافي من زيادة إنتاج الوقود بنحو 5%، كذلك تمكنت الصناعة من زيادة صادرات النفط في النصف الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من 2021.

المصدر: تاس