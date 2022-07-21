 
مباشر

المركزي التركي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير

مال وأعمال

المركزي التركي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tgsb

أعلن البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 14%، وجاء القرار متوافقا مع توقعات المحللين.

وقال المركزي عقب اجتماعه اليوم: "قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعر إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع عند 14%".

يذكر أنه في ديسمبر 2021، خفض المركزي التركي سعر الفائدة من 15% إلى 14% على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع، واستمر في تثبيته عند 14 بالمئة حتى الآن.

وفي سوق العملات، ارتفع سعر صرف الدولار بواقع 0.41% إلى 17.6751 ليرة تركية، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

المصدر: بلومبرغ + تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لافروف: المهام الجغرافية للعملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس تغيرت (مباشر)