المركزي الأوكراني يخفض سعر عملة البلاد بنحو 25% أمام الدولار

خفض البنك الوطني الأوكراني (المركزي)، اليوم الخميس، سعر الصرف الرسمي للعملة الأوكرانية "هريفنا" مقابل الدولار بنسبة 25%.

وقلص المركزي الأوكرني سعر الصرف من 29.2549 هريفنا للدولار إلى 36.5686 هريفنا للدولار.

وقال المركزي إن "مثل هذه الخطوة ستزيد من القدرة التنافسية للمنتجين الأوكرانيين وتوحد سعر الصرف لمجموعات مختلفة من الشركات والسكان وتحافظ على استقرار الاقتصاد في الحرب".

وشدد المركزي الأوكراني على أن سعر الصرف الرسمي للهريفنيا مقابل الدولار الأمريكي لا يزال ثابتا، مشيرا إلى أن سعر الصرف الرسمي الثابت مقابل الدولار الأمريكي هو الدعامة الرئيسية لتحقيق الاستقرار في التوقعات ووسيلة رئيسية لتحقيق الأهداف ذات الأولوية.

المصدر: إنترفاكس