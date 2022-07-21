الروبل يصعد أمام الدولار ويسجل أعلى مستوى في أسابيع

تم تداول الدولار اليوم في بورصة موسكو دون مستوى 55 روبلا وذلك للمرة الأولى في عدة أسابيع، وتلقى العملة الروسية دعما من بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة وزيادة الطلب على الروبل.

وبحلول الساعة 10:07 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 18 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 54.84 روبل، فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 39 كوبيكا إلى 55.94 روبل، وفقا لبيانات موقع بورصة موسكو.

عن أسباب ارتفاع العملة الروسية مؤخرا، أشار خبراء إلى ان ارتفاع الروبل مرتبط ببداية الفترة الضريبية في روسيا، إذ يزيد خلالها الطلب على العملة الروسية، ومرتبط كذلك ببقاء أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل.

المصدر: RT + نوفوستي