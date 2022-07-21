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ارتفاع دخل السياحة في الأردن 252.7 بالمئة

مال وأعمال

ارتفاع دخل السياحة في الأردن 252.7 بالمئة
البترا
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ارتفع الدخل السياحي في الأردن بنسبة 252.7 بالمئة خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2021.

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ووفقا لبيانات البنك المركزي الصادرة أمس الأربعاء، حقق الدخل السياحي حتى نهاية يونيو الماضي 1.557 مليار دينار (2.196 مليار دولار) مقارنة مع 441.4 مليون دينار (622.5 مليون دولار) خلال النصف الأول من عام 2021.

وجاء ذلك، نتيجة لارتفاع عدد السياح القادمين إلى المملكة بمقدار 1.4 مليون سائح، ليصل إلى 1.9 مليون سائح خلال النصف الأول.

وارتفع الدخل السياحي خلال يونيو بنسبة 174.6 بالمئة، مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي ليبلغ 353.3 مليون دينار (498.3 مليون دولار).

وعلى صعيد إنفاق الأردنيين على السفر، تشير البيانات إلى ارتفاع الإنفاق على السياحة خارج المملكة خلال يونيو الماضي بنسبة 61.8 بالمئة على أساس سنوي، إلى 105 ملايين دينار (148.1 مليون دولار).

وبذلك، وصل الإنفاق على السياحة خارج المملكة إلى 438.3 مليون دينار (618.2 مليون دولار) خلال النصف الأول من 2022، بارتفاع 121.7 بالمئة على أساس سنوي.

وكان وزير السياحة والآثار الأردني، نايف الفايز، توقع أن يحقق الدخل السياحي بنهاية العام الحالي 2.9 مليار دينار (4 مليارات دولار).

المصدر: الأناضول

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