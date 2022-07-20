الحكومة المصرية ترد على أنباء رفع أسعار الخبز بعد ارتفاع أسعار السولار

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن رفع سعر رغيف الخبز المدعم تزامنا مع تحريك أسعار السولار.

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وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لرفع سعر رغيف الخبز المدعم تزامنا مع تحريك أسعار السولار.

وشددت على صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بـ 5 قروش فقط دون أي زيادة، مع استمرار تحمل الدولة فارق تكلفة زيادة سعر السولار وسدادها لأصحاب المخابز، مشيرة إلى قيام الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة بسداد صافي تكلفة إنتاج رغيف الخبز بالمخابز البلدية والتي تعمل بوقود السولار طبقًا لما يتم إثباته من مبيعات الخبز على النظام بموجب البطاقة التموينية، مع شن حملات رقابية دورية على جميع المخابز بمختلف محافظات الجمهورية لضمان مطابقة الخبز المدعم لكافة معايير الجودة، وصرفه بشكل منتظم، مع تطبيق العقوبات والغرامات المقررة على المخالفين.

المصدر: القاهرة 24