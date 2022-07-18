اتفاق فرنسي إماراتي في مجال الطاقة

وقعت فرنسا والإمارات اتفاق تعاون في مجال الطاقة لضمان إمدادات الغاز الطبيعي، فيما تستعد أوروبا لاحتمال قطع كامل للغاز من روسيا.

وأعلنت وزارة الاقتصاد الفرنسية عن الاتفاق فيما استضاف الرئيس إيمانويل ماكرون نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان في باريس.

وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، إن للاتفاق "أهمية استراتيجية مزدوجة فهو يسمح لنا بالتعامل مع التحديات الضاغطة لأمن الطاقة على المدى القصير، بينما نستعد لمستقبل خال من الكربون".

ولم تنشر الوزارة تفاصيل الاتفاق أو موعد التصديق عليه.

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ووفقا للوزارة الفرنسية فإنه من المتوقع أن تشهد الزيارة الأولى إلى فرنسا للشيخ محمد منذ تسلمه منصبه، توقيع اتفاقيات تجارة وطاقة أخرى، إحداها بين عملاق الطاقة الفرنسي "توتال" وشركة أبوظبي الوطنية للنفط لضمان إمدادات الطاقة.

يأتي اجتماع ماكرون وآل نهيان اليوم بينما تستعد دول أوروبية لتوقف محتمل للغاز الروسي وسط ارتفاع في أسعار الطاقة ومعدل التضخم وأزمة في مستوى المعيشة في أنحاء الكتلة المكونة من 27 دولة.

ونقلت هيئة معلومات الطاقة الأمريكية إحصاءات تشير إلى أن الإمارات تتمتع بسابع أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم، بواقع أكثر من 215 تريليون قدم مكعب.

كما أنها بين أكبر 10 منتجين للنفط في العالم، وتتركز معظم ثروتها من النفط والغاز في إمارة أبو ظبي.

المصدر: "أسوشيتد برس"