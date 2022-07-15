مانتوروف: نسعى للانتقال من سياسة السوق المطلقة في الصناعة إلى سياسة السيادة التكنولوجية

قال وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، بأن روسيا تسعى للانتقال من سياسة السوق المطلقة في الصناعة إلى سياسة السيادة التكنولوجية.

وقال مانتوروف، خلال اجتماع مجلس الدوما أقره فيه نائبا لرئيس الوزراء الروسي إن "الإنتاج في الصناعة التحويلية في روسيا قد ينخفض ​​بنسبة 6% بحلول نهاية العام، مع الأخذ في الاعتبار النمو الملموس في قطاع الدفاع".

ووفقا للمسؤول الروسي فإنه من المهم مراعاة التحديات التي تواجه الصناعة ككل في روسيا وليس مراعاة البيانات الإحصائية، وقال: "من الضروري التحول من سياسة صناعية موجهة نحو السوق بشكل مطلق إلى سياسة ضمان السيادة التكنولوجية. أولا وقبل كل شيء ضمان إمدادات المكونات الحيوية".

وأفاد مانتورف بأن روسيا لا تعاني من مشاكل في احتياجاتها من الأسمدة ولن تكون هناك، لأننا نغطي جميع الاحتياجات المحلية بأكثر من الضعف"

وفي وقت سابق، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يقضي بزيادة عدد نواب رئيس الوزراء من 10 إلى 11، ورشح رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين مانتوروف لشغل منصب نائبه.

وسيجمع مانتوروف في منصبه الجديد بين مهامه كوزير الصناعة والتجارة ونائب رئيس الحكومة.

المصدر: نوفوستي