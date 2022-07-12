4 دول عربية في الصدارة.. هل تعلم ما هي العملات الأغلى في العالم؟

لا يمكن تحديد قيمة المال إلا بالمقارنة مع أموال البلدان الأخرى، وفي المجمل، هناك حوالي 180 عملة في العالم اليوم. فأي منها الأغلى والأكثر قيمة؟

يعتقد الكثير من الناس أن الدولار أو اليورو أو ربما الجنيه الإسترليني العملات الأعلى قيمة، إلا أن الأمر ليس كذلك. فمنذ عدة سنوات، تحتل عملات دول الشرق الأوسط مراكز الريادة في قائمة عملات العالم الأعلى قيمة.

ففي الكويت، التي يقال عنها يوجد مليونير واحد بين كل خمسة عشر من مواطنيها، تمكن الدينار، الذي تم طرحه للتداول في عام 1961، من إزاحة الروبية الهندية التي احتلت مكانة رائدة في المنطقة الآسيوية. وفي عام 2006، خفضت الكويت قيمة عملتها بنسبة 1% مقابل الدولار، وبسبب ذلك أصبح سعر الصرف 0.29 دينار كويتي لكل دولار، ولكن بعد عام واحد فقط - في منتصف عام 2007 - تخلص الدينار الكويتي من ارتباطه بالدولار، مستبدلا إياه بسلة عملات متعددة. واليوم، يساوي الدينار الكويتي 3.25 دولار أمريكي، ليحتل مركز العملة الأعلى قيمة في العالم وفق تقييمات عدد من المراكز البحثية والمؤسسات المالية العالمية.

وفي المركز الثاني، يأتي الدينار البحريني. ومن اللافت أنه في الفترة 1966-1973، كانت الدينار البحريني العملة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتم استبدالها فيما بعد بالدرهم الإماراتي. ودخل الدينار البحريني السوق عام 1965، ليحل محل الروبية الخليجية. وفي عام 1987، كان مرتبطا بشدة بالدولار الأمريكي. واليوم، يبلغ سعر الدينار الواحد 2.65 دولار.

أما المركز الثالث، فاحتله الريال العماني، هو العملة الرسمية لسلطنة عمان. ويوجد على أحد وجهي الورقة المالية نقش باللغة الإنجليزية، وعلى الجانب الآخر باللغة العربية. ولا توجد نقوش باللغة الإنجليزية على العملات المعدنية. 1 ريال عماني = 2.60 دولار.

ورغم أن الاقتصاد الأردني يعد من أفقر الاقتصادات في الشرق الأوسط. إذ أن البلاد لديها القليل من الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى مشاكل مزمنة مع البطالة والتضخم والديون الخارجية. إلا أن الدينار الأردني يأتي في المركز الرابع في قائمة أغلى العملات في العالم. والدينار الأردني مرتبط بحقوق السحب الخاصة، وهي وحدة حساب صندوق النقد الدولي، ما يعني حقيقة أنه مرتبط بالدولار الأمريكي. وتبلغ قيمة دينار أردني واحد، 1.41 دولار أمريكي.

وفقط في المركز الخامس، يأتي الجنيه الإسترليني، العملة الرسمية لبريطانيا منذ العام 1694. وقد كان الجنيه الإسترليني في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر العملة الاحتياطية الرئيسية في جميع أنحاء العالم تقريبا، إلا أنه فقد مكانته كأهم عملة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، عندما بدأت العملة الأمريكية في السيطرة على السوق العالمية. والجنيه الاسترليني الواحد اليوم، يساوي 1.20 دولار.

أما اليورو، فيأتي في المركز الثامن بعد دولار جزر كايمان، الذي تبلغ قيمته 1.2 دولار أمريكي، وبعد الفرنك السويسري الذي يساوي 1.04 دولار. واليورو هو العملة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وتتعامل به 19 دولة في منطقة اليورو. وظهر في التداول غير النقدي في عام 1999، ومنذ عام 2002 تم إدخال الأوراق النقدية والعملات المعدنية. ويساوي اليورو الواحد اليوم ما يقرب من 1.02 دولار. وينطبق الشيء نفسه على الفرنك السويسري.

أما الدولار الأمريكي، العملة الأكثر انتشارا وتداولا حول العالم، فيأتي في المركز التاسع من حيث قيمته بين عملات العالم.

ورغم أن سعر الروبل الروسي أقل بكثير من العملات سابقة الذكر، إلا أن الروبل الروسي أصبح أفضل عملة عالمية تتعزز مقابل الدولار الأمريكي في عام 2022، وفقا لوكالة "بلومبرغ". وبحسب الوكالة فإنه رغم العقوبات الغربية غير المسبوقة على روسيا، ارتفعت قيمة الروبل بنسبة 11% منذ بداية العام.

المصدر: RT + وكالات