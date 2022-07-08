الصناعة الألمانية تدق "ناقوس الخطر"!

حذر الاتحاد الصناعي الألماني من تراجع الإنتاج في ظل وضع إمدادات الغاز الطبيعي إلى البلاد واحتمال انقطاع إمدادات الوقود الأزرق من روسيا إلى ألمانيا.

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وقال رئيس الاتحاد الصناعي الألماني سيجفريد روسورم، لوكالة DPA اليوم الجمعة: "يجب على السياسة والاقتصاد الاستفادة من أشهر الصيف للحفاظ على الغاز وملء مستودعات الغاز قبل موسم التدفئة القادم".

وأضاف، أنه "في خلاف ذلك هناك خطر في حدوث نقص خطير في الغاز مع انخفاض الإنتاج في الصناعة. في ظل الوضع المتوتر كل يوم يتم الفوز فيه وكل متر مكعب يتم توفيره من الغاز مهم".

ووصف المسؤول قرار البوندستاغ بشأن إعادة تشغيل محطات الطاقة التي تعمل بالفحم بالصحيح لكن جاء في وقت متأخر، وأشار إلى أن دعم الدولة لشركات الطاقة في ألمانيا خطوة صحيحة.

وقال "لقد أدركت الحكومة الفدرالية خطورة وضع إمدادات الغاز. وفيما يتعلق بمنع اندلاع أزمات محددة، تتوقع الصناعة سرعة أكبر في (اتخاذ القرارات)".

وفي 14 يونيو الماضي، أعلنت شركة "غازبروم" أنها اضطرت إلى تقليص إمدادات الغاز عبر "السيل الشمالي" لدواع فنية بسبب عدم إرجاع توربينات من طراز "سيمنز" من كندا بعد عملية صيانتها هناك بذريعة العقوبات المفروضة على موسكو.

وفي ظل ذلك يتم الآن ضخ 40% فقط من سعة خط الأنابيب "السيل الشمالي"، لذلك هناك شكوك من تحقيق هدف ملء مرافق تخزين الغاز في ألمانيا إلى أقصى حد بحلول فصل الشتاء المقبل.

المصدر: تاس