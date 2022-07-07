الخارجية الروسية عن خطط الغرب النفطية ضد روسيا: عنصر من عناصر الحرب النفسية

وصف نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكو، خطط الغرب لفرض سقف على أسعار النفط المصدر من روسيا بأنها عنصر آخر من عناصر الحرب النفسية.

إقرأ المزيد

وقال المسؤول الروسي للصحفيين اليوم الخميس: "هذا عنصر آخر من عناصر الحرب النفسية، وعنصر آخر من عناصر الحرب الهجينة في المخيلة الملتهبة لأولئك الذين أطلقوها، وهي حرب لتدمير روسيا. لكن هذه الخطط ليس مقدرا لها أن تتحقق".

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي، أن محاولات تنظيم الأسواق العالمية تتحول إلى جوهر السياسة الغربية، وقال إن "محاولات الغرب تنظيم الأسواق وفرض أفكارها على الأسواق يتحول إلى جوهر سياسة المجموعة الغربية. وهذا يسبب ضررا كبيرا".

وفي وقت سابق، صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك بأن فكرة الغرب بوضع سقف لسعر النفط الروسي ليست سوى قرار سياسي آخر سيؤدي إلى خلل في السوق وزيادة الأسعار.

وكان قادة دول G7 قد اتفقوا خلال قمتهم على وضع حد لسعر النفط الروسي المستورد في المستقبل، وذلك بهدف تقليص إيرادات روسيا.

المصدر: نوفوستي