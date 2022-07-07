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الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وسط أنباء عن استقالة جونسون

مال وأعمال

الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وسط أنباء عن استقالة جونسون
AFP
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ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بعد أنباء مفادها أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يعتزم الاستقالة من منصب زعيم حزب المحافظين.

واستعاد الجنيه الاسترليني بعض خسائره هذا الأسبوع، لكنه ظل منخفضا بأكثر من 10 في المائة مقابل العملة الأمريكية، وارتفع الجنيه بنسبة 0.4% إلى 1.197 دولار.

سجل الجنيه الإسترليني أدنى مستوى له في عامين مقابل الدولار يوم الثلاثاء، وسط مخاوف متزايدة بشأن مستقبل الاقتصاد البريطاني.

هذا وأفادت مصادر لشبكة "سكاي نيوز" بأن جونسون تحدث إلى رئيس لجنة حزب المحافظين لعام 1922، غراهام برادي، وأبلغه بأنه وافق على التنحي.

ويتخبط بوريس جونسون في فضائح عدة، وهو متهم بالكذب بشكل متكرر، إلا أنه تجاهل كل الدعوات إلى استقالته التي صدر بعضها من مقربين منه.

المصدر: "الإندبندنت" + RT

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