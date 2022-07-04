سريلانكا "دون محروقات".. الأزمة تصل إلى مستوى "حرج"

أفاد وزير الطاقة في سريلانكا كانشانا ويجيسكيرا، بأن المحروقات في البلاد تكفي لأقل من يوم واحد، مشيرا إلى أن الشحنة القادمة من البنزين لن تصل إلى سريلانكا قبل 22 - 23 يوليو الجاري.

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ونقلت وسائل إعلام عن الوزير قوله: "الشحنة التالية من البنزين متوقعة أن تصل بين 22 و23 يوليو (الجاري). لقد اتصلنا بموردين آخرين، لكن لا يمكننا تأكيد تسليم شحنات جديدة قبل يوم 22 من الشهر الجاري".

وحث الوزير السريلانكيين الذين يعيشون في الخارج على إرسال الأموال إلى الوطن لتمويل مشتريات النفط الجديدة.

وتشهد سريلانكا الآن أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عام 1948، والأسبوع الماضي وجه الرئيس السريلانكي غوتابايا راجاباكسا رسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طلب فيها التعاون بين البلدين في مشتريات النفط.

وفي 22 يونيو الماضي، أعلن رئيس وزراء سريلانكا، رانيل ويكريميسينغه، انهيار اقتصاد البلاد، وقال: "البلاد تواجه وضعا خطيرا للغاية بشكل يتجاوز مجرد النقص في الوقود والغاز والكهرباء والطعام.. اقتصادنا انهار بالكامل".

المصدر: نوفوستي