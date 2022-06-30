نوفاك يكشف عن قرار "أوبك+" لإنتاج النفط لأغسطس 2022

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك بأن "أوبك+" لم تعدل معايير الاتفاق الذي تمت الموافقة عليه الشهر الماضي وقررت زيادة إنتاج النفط في أغسطس 2022 بمقدار 648 ألف برميل يوميا.

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وأشار المسؤول الروسي إلى أن الاجتماع القادم لمجموعة "أوبك+" سيعقد في مطلع شهر أغسطس المقبل.

وأوضح أن القرار سيحقق التوازن في سوق النفط ويزود المستهلكين بالمنتجات بشكل كامل، وقال إن "القرارات التي اتخذتها "أوبك+" لزيادة إنتاج النفط تسمح لنا بالقول إن سوق النفط العالمية ستكون متوازنة".

وفيما يتعلق بإنتاج روسيا من النفط، قال نوفاك إن روسيا في يونيو 2022 استعادت بشكل شبه كامل مستوى الإنتاج الذي كان في شهر فبراير 2022، مضيفا أن استعادة الإنتاج جاءت بعد تراجعه مارس وأبريل من 2022.

ولفت نوفاك إلى أن إنتاج روسيا من الخام يبلغ الآن حوالي 9.9 مليون برميل يوميا، فيما كان في مارس وأبريل الماضيين عند 9 ملايين برميل يوميا.

وبذلك تكون مجموعة "أوبك+" قد قررت زيادة إنتاج النفط بمقدار 648 ألف برميل يوميا في شهر أغسطس المقبل مثلما كان مقررا في اجتماع المجموعة السابق.

وفي مطلع يونيو الجاري، قرر وزراء الطاقة والنفط في مجموعة "أوبك+" التخلي عن خطة سابقة لإضافة 432 ألف برميل يوميا على مدى 3 أشهر، وتم الإعلان حينها عن زيادة بمقدار 648 ألف برميل يوميا في يوليو وأغسطس من هذا العام.

المصدر: وكالات روسية