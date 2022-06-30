 
مباشر

المركزي الروسي يطرح ورقة نقدية جديدة (صور)

مال وأعمال

المركزي الروسي يطرح ورقة نقدية جديدة (صور)
Sputnik
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tbxn

عرض البنك المركزي الروسي الخميس، ورقة نقدية جديدة من فئة 100 روبل، وأعلن المنظم أن الورقة الجديدة سيتم طرحها للتداول انطلاقا من اليوم (30 يونيو 2022).

ويحتوي الوجه الأمامي للورقة النقدية الجديدة على برج سباسكايا، وهو البرج الرئيسي للجدار الشرقي للكرملين، ويعرف أيضا باسم برج الساعة، فيما يحتوي الوجه الخلفي على نصب رزفسكي التذكاري للجندي السوفيتي.

والأوراق النقدية الجديدة معالجة بمواد خاصة لمزيد من الحماية، كما تحتوي على رمز الاستجابة السريعة الذي ينقل المستخدم إلى موقع الويب الخاص بالبنك المركزي.

المركزي الروسي يطرح ورقة نقدية جديدة (صور)
Sputnik الورقة النقدية الجديدة
المركزي الروسي يطرح ورقة نقدية جديدة (صور)
Sputnik الورقة النقدية الجديدة

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا