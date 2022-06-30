كيف كان أداء الاقتصاد الروسي خلال 2022؟

أظهرت مراجعة لوزارة التنمية الاقتصادية الروسية أن الاقتصاد الروسي سجل نموا في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 0.5% على أساس سنوي.

ووفقا للوزارة فإن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا سجل النمو في الفترة من يناير حتى مايو 2022 على الرغم من تراجع بنسبة 2.8% وبنسبة 4.3% في شهري أبريل ومايو من 2022 على التوالي.

وقالت الوزارة الروسية في مراجعة "حول الوضع الحالي في الاقتصاد الروسي"، إن "الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في مايو 2022 تراجع بنسبة 4.3% وفي أبريل 2022 بنسبة 2.8%، ولكن وفقا لنتائج الأشهر الخمسة الأولى من العام لا يزال هناك نمو بنسبة 0.5%".

وعن الأسباب الرئيسية وراء الانخفاض أشارت الوزارة إلى قيود النقل واللوجستيات وخفض الطلب المحلي في روسيا.

المصدر: نوفوستي