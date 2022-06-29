"روس أتوم" تصدر نظائر مشعة لمصر

وقعت شركة إزوتوب Izotop الروسية وشركة EGIT المصرية اتفاقية لتطوير التعاون في مجال توريد النظائر المشعة المستخدمة للأغراض الصناعية.

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وتنص الاتفاقية على إطلاق توريدات منتظمة لنظير الإيريديوم 192 المشع إلى مصر بالإضافة إلى المعدات اللازمة لإجراء الفحوصات اللااتلافية، وعلى وجه الخصوص أجهزة الكشف عن العيوب بأشعة غاما روسية الصنع. تجدر الإشارة إلى أن روساتوم قد اكتسبت تجربة ناجحة في تصدير نظير الكوبالت 60 المستخدم في تعقيم المعدات الطبية وتشعيع المنتجات الغذائية.

وقال أنطون شارغين، نائب المدير العام للشؤون التجارية في شركة إزوتوب: "نأمل أن تتيح الشراكة مع EGIT للطرفين تعزيز الكفاءات وأن تساعد على خلق فرص إضافية لتطوير مشروعات الأعمال التي تسهم في ضمان سلامة وموثوقية المنشآت الصناعية".

وتعد شركة "روس أتوم" هي أكبر منتج للإيريديوم 192 على مستوى العالم حيث يستعمل هذا النظير في إنتاج مصادر الإشعاع للأجهزة والتقنيات المستخدمة في الاختبارات اللااتلافية التي تساعد على الكشف عن العيوب المجهرية في النظم الهندسية التابعة للبنية التحتية الحضرية بما في ذلك مثلا التحقق من جودة اللحامات وسلامة الهياكل. وفي روسيا يُنتج الإيريديوم 192 في المركز العلمي الحكومي – معهد أبحاث المفاعلات النووية، ومعهد المواد المستخدمة في المفاعلات النووية "إرم" وهما يدخلان ضمن القسم العلمي لروس أتوم.

يذكر أن شركة Izotop هي جزء من مجموعة شركات روساتوم للرعاية الصحية وهي المورد الحصري للنظائر المشعة في إطار مؤسسة روساتوم الحكومية للطاقة النووية، أما شركة EGIT فهي إحدى الشركات الرائدة بخدمات الفحوصات اللااتلافية في مصر.

المصدر: RT