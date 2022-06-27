الحكومة تطلب من اليابانيين توفير الطاقة لليوم الثاني على التوالي

طلبت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية من سكان الجزء الشرقي من البلاد، بما في ذلك منطقة العاصمة، الحفاظ على الكهرباء لليوم الثاني على التوالي.

يأتي ذلك بسبب مخاطر عدم توفرها وسط الزيادة الحادة في الاستهلاك بسبب درجات الحرارة المرتفعة. وقد نشر ذلك البيان في موقع الوزارة على الإنترنت اليوم الاثنين.

وتابع البيان: "في 27 يونيو، ونظرا للوضع الصعب مع ارتفاع الأحمال على شركة الطاقة TEPCO، يظل التحذير بتوفير الكهرباء ساري المفعول، حيث يبلغ معامل التخزين (مؤشر يستخدم في اليابان، يعكس العلاقة بين درجة مخزون العرض بالنسبة للطلب) أقل من 5%". وحذرت الوزارة في الوقت نفسه من عدم استخدام المكيفات في الحرارة.

وكانت شركة TEPCO قد أصدرت في وقت سابق تحذيرا لسكان الجزء الشرقي من اليابان، بما في ذلك منطقة العاصمة، لمراقبة وضع توفير الكهرباء خلال النهار. وتشهد اليابان طقسا حارا في الأيام الأخيرة، حيث ارتفعت درجة الحرارة في طوكيو والمحافظات المجاورة بعد ظهر يوم الاثنين إلى 35.5-37 درجة مئوية.

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كما ذكرت صحيفة Nikkei سابقا أن اليابان قد تواجه أكبر أزمة طاقة منذ زلزال 2011 والتسونامي في حالة انخفاض درجة الحرارة في الشتاء المقبل. وتشير التقديرات إلى أن أسوأ حالات نقص الكهرباء تعادل احتياجات ما يقرب من 1.1 مليون أسرة.

وتم إغلاق بعض محطات الطاقة الحرارية في البلاد، وتصعب عملية إعادة تشغيل محطات الطاقة النووية بسبب حقيقة أن السلطات المحلية في كثير من الأحيان لا تعطي الإذن المناسب لشركات الطاقة. كما أن هناك كذلك عدم يقين بشأن استمرار عمليات الشراء المستقرة لموارد الطاقة من روسيا، نظرا للوضع في أوكرانيا.

المصدر: تاس