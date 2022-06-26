شركات الطاقة الفرنسية تحذر وتحث على الاقتصاد في الاستهلاك

أعربت شركات الطاقة الفرنسية الرائدة على غرار "Engie" و"EDF" و"TotalEnergies" عن قلقها من النمو السريع في تكلفة المواد الخام الناجم عن انخفاض الإمدادات من روسيا.

وناشدت هذه الشركات في رسالة مفتوحة توجهت بها للفرنسيين للاقتصاد في استهلاك الكهرباء والغاز والمنتجات النفطية بشكل فوري.

وجاء في الرسالة: "ندعو إلى التوعية والعمل الجماعي والفردي حتى يغير كل واحد منا، كل شركة وكل مستهلك، عليه أن يحد على الفور من استهلاك الطاقة والكهرباء والغاز والمنتجات النفطية".

وتحدثت تقارير في وقت سابق عن أن أزمة الطاقة تشكل تهديدا خطيرا للتماسك الاجتماعي والسياسي في فرنسا.

وفي وقت سابق، قالت وزيرة الطاقة الفرنسية، أغنيس بانييه روناتشيت، إن واردات الغاز الروسي قد تم تخفيضها، لكنها لم تتوقف.

وفي نفس السياق دعا وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، إلى خفض استهلاك الغاز في البلاد بسبب أزمة الطاقة.

وحذر من أن نقص موارد الطاقة يمكن أن يؤدي إلى توقف كلي لبعض منشآت الإنتاج.

المصدر: نوفوستي