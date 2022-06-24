السفير الروسي: روسيا والصين تعملان على زيادة التسويات بالعملات الوطنية

صرح السفير الروسي في بكين أندريه دينيسوف بأن روسيا والصين ستزيدان حجم التسويات المتبادلة بالعملات الوطنية، وقد تم بالفعل إبرام عقود جديدة في هذا الإطار.

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وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن حصة العملات الوطنية في التسويات المتبادلة بين روسيا والصين تتراوح بين 20% و25% وهي آخذة في الازدياد.

وقال السفير الروسي في مقابلة بثت على قناة "روسيا 24" اليوم الجمعة: "يتم إبرام معظم العقود الجديدة بالعملات الوطنية، ويتم العمل على زيادة التسويات بالعملات الوطنية".

وفي وقت سابق، أشارت وكالة "بلومبرغ" إلى أن روسيا والصين تواصلان العمل على التخلي عن الدولار في التجارة بينهما، وقالت إن التعاملات بالروبل واليوان ارتفعت بنسبة 1067% في قرابة 3 أشهر.

المصدر: نوفوستي