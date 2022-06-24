مسؤول ألماني يقيم قدرات بلاده على الاستغناء عن الغاز الروسي في الشتاء

صرح رئيس وكالة الشبكات الفدرالية الألمانية كلاوس مولر بأن ألمانيا قادرة على الاستغناء عن الغاز الروسي خلال 2.5 شهر فقط في فصل الشتاء بشرط ملء المخزونات بنسبة 100%.

وقال مولر في حديث لقناة ZDF الألمانية يوم الخميس: "لو كانت مخزونات الغاز في ألمانيا مليئة بنسبة 100%، لكان بإمكاننا الاستغناء عن الغاز الروسي بشكل كامل خلال 2.5 شهر فقط، وبعد ذلك ستكون المستودعات فارغة".

وأشار إلى أن الوضع مع توريدات الغاز إلى ألمانيا لا يزال مستقرا على الرغم من أنه متوتر، مضيفا أنه من الضروري إيجاد موردين إضافيين للغاز.

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وكان وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك قد صرح في وقت سابق بأن الحكومة الألمانية رفعت حالة التأهب في مجال الطاقة إلى الدرجة الثانية، وهذا يعني أن الحكومة يمكن أن توصي للشركات بإدخار الغاز.

واتخذت الحكومة هذا القرار على خلفية تقلص توريدات الغاز الروسي عبر "السيل الشمالي" إلى 40% لأسباب فنية، حسبما أكدت شركة "غازبروم".

المصدر: تاس