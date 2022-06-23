مبلغ "ضخم" معروض للاستحواذ على "توشيبا" اليابانية

أعرب عدد من المشترين اهتمامهم بشراء شركة "توشيبا" اليابانية حيث يعتزم هؤلاء تقديم حوالي 22 مليار دولار لهذه الصفقة، وجاء ذلك بحسب ما نقلته وسائل إعلام أمريكية عن مصادر اليوم.

ووفقا لوسائل الإعلام، فإن صندوق الاستثمار البريطاني "سي في سي كابيتال بارتنرز" مصنف كأحد المشترين المحتملين.

وكانت "توشيبا" تدرس عروض الاستحواذ بينما تسعى إلى إنهاء سنوات من النتائج السلبية وفقا لوكالة "بلومبرغ".

وعقب التقرير تقفز سهم شركة "توشيبا" بنحو 6.5%، إلا أنه أغلق التعاملات على نمو بنسبة 3.54% عند 5696 ين ياباني.

المصدر: RT + بلومبرغ