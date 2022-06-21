"سوناطراك": الجزائر ملتزمة بإنجاح مشروع أنبوب غاز الصحراء

اجتماع ثلاثي بين الجزائر والنيجر ونيجيريا في أبوجا ـ فيسبوك

أكدت الجزائر التزامها بنجاح "المشروع الاستراتيجي" لخط أنابيب الغاز العابر للصحراء بين الجزائر والنيجر ونيجيريا، وذلك خلال لقاءات ثلاثية في أبوجا.

وقال مجمع الشركة الوطنية للمحروقات (سوناطراك)، في إيجاز إعلامي إن اجتماعا ثلاثيا عُقد في العاصمة النيجيرية أبوجا، بين الجزائر والنيجر ونيجيريا، بهدف "متابعة الدراسات حول مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء".

وأوضحت أن المدير العام للمجمع توفيق حكار، يشارك ضمن وفد حكومي جزائري، يرأسه وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، في لقاء ضم الوزراء المسؤولين عن الطاقة و البترول من البلدان الثلاثة، "من أجل عرض سير عمل لجان المشروع ومتابعة القرارات التي اتخذت في الاجتماع السابق وكذا مناقشة الخطوات المقبلة لإنجاز المشروع".

وأكدت "سوناطراك" عبر صفحتها في "فيسبوك"، أن الجزائر "ملتزمة بإنجاح هذا المشروع الاستراتيجي بالاعتماد على المنشآت الحاضرة والمستقبلية لشبكة نقل المحروقات بالجزائر".

وأشارت إلى أن خبرة المجمع، وإمكاناتها "ستعطي للمشروع بعدا اقتصاديا قاريا استراتيجيا يفتح آفاقا واعدة للقارة الإفريقية، ويعزز مجالات التعاون بين دولها خاصة الدول التي يعبرها هذا الأنبوب الغازي".

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وكانت وزارة الطاقة والمناجم، ذكرت أن الوزير عرقاب قال في كلمة خلال الاجتماع الثلاثي إن إعادة تنشيط مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء (TSGP)، "يأتي في سياق جيوسياسي وطاقة معين يتميز بالطلب القوي على الغاز والنفط، من ناحية، وركود العرض بسبب انخفاض الاستثمارات، ولا سيما في مجال التنقيب عن النفط والغاز".

وأضاف عرقاب أن أهم مزايا المشروع "إضافة إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي سيحققها هذا المشروع للسكان المحليين ومناطق العبور المختلفة" أنه "سيمنح أيضا إمكانية ربط بلدان أخرى كمالي والتشاد، وسيمكن أيضا من تدعيم البنى التحتية القائمة والجديدة لنقل خطوط الأنابيب".

المصدر: RT