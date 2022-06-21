الدولار يصعد أمام الين الياباني إلى أعلى مستوى منذ 1998

ارتفع سعر صرف العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، فوق مستوى 136 ين ياباني، وذلك للمرة الأولى منذ 5 أكتوبر من العام 1998.

ووفقا لبيانات موقع "بلومبرغ" فقد ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 0.80% إلى 136.15 ين ياباني بحلول الساعة 14:52 بتوقيت موسكو.

وللمقارنة فإن العملة اليابانية انهت تعاملات أمس عند مستوى 135.08 ين للدولار. وأصبح الين الياباني العملة الأسوأ أداء بين العملات العشر الرئيسية في العالم خلال العام الحالي 2022.

وأشارت وكالة "بلومبرغ" إلى أن الين فقد 14.72% من قيمته أمام الدولار منذ بداية العام.

المصدر: بلومبرغ