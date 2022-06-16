بوتين يحدد المهمة الرئيسية لصناعة السيارات الوطنية

أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن التطور العلمي والتكنولوجي في صناعة السيارات الوطنية، مهمة أساسية لهذا القطاع لأنه بفضل ذلك سيتم تحقيق استقلال حقيقي في هذا القطاع الصناعي.

وقال الرئيس الروسي في اجتماع حكومي عقد الخميس حول تطوير صناعة السيارات الوطنية: "الشيء الأكثر أهمية هو أن التطور العلمي والتكنولوجي للصناعة هو عنصر أساسي للتنمية. نحن بحاجة إلى الاهتمام بذلك".

وأضاف: "مراكز العلوم والتكنولوجيا والهندسة هذا ما نحتاج له. عندها سيكون استقلالنا حقيقيا تماما ويقوم على أساس متين".

وعلى صعيد متصل، أفاد وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف بأن الرئيس بوتين أيد مبادرة زيادة إنتاج السيارات الكهربائية في روسيا.

وأضاف أن "الرئيس وجه بتوسيع الكفاءات في هندسة السيارات حتى تكون صناعتها في روسيا مستقلة إلى أبعد حد".

المصدر: نوفوستي