 
مباشر

ارتفاع سعر الذهب 1.7% بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة

مال وأعمال

ارتفاع سعر الذهب 1.7% بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة
Globallookpress
الذهب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t8l2

ارتفعت أسعار الذهب 1.7 ٪ إلى 1839.55 دولار للأوقية بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأربعاء أسعار الفائدة بنسبة 0.75٪ لمكافحة التضخم، في سابقة لم تحصل منذ العام 1994.

إقرأ المزيد
الفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الأولى منذ عام 1994
الفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الأولى منذ عام 1994

وقبل أيام، بدا أن رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، أو 50 نقطة أساس، أمر مؤكد.

لكن أرقام مايو التي صدرت الجمعة، كانت بمثابة جرس إنذار للعودة إلى أرض الواقع، مع معاودة الارتفاع بشكل سريع مسجلا رقما قياسيا منذ 40 عاما، مع 8.4 % على أساس سنوي و1% على أساس شهري، وفقا لمؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا