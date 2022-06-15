بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. مصارف خليجية تقرر رفع سعر الفائدة

قررت المصارف المركزية في السعودية وقطر والبحرين والكويت، اليوم الأربعاء، رفع أسعار الفائدة بعد أن رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بنسبة 0.75٪ لمكافحة التضخم.

وقال البنك المركزي السعودي إنه اتساقا مع هدفه في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، وفي ضوء التطورات المحلية والعالمية، قرر البنك رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 0.5 في المئة من 1.75 إلى 2.25 في المئة، كذلك رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 0.5 في المئة من 1.25 إلى 1.75 في المئة.

وقرر بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية إلى 2.25%.

وقال محافظ بنك الكويت المركزي، باسل أحمد الهارون، في بيان، إنه تقرر أيضا إجراء تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدي المطبقة حاليا على جميع آجال هيكل سعر الفائدة، ويشمل ذلك عمليات إعادة الشراء (الريبو)، وسندات وتوّرق بنك الكويت المركزي، ونظام قبول الودائع لأجل، وأدوات التدخل المباشر، بالإضافة إلى أدوات الدين العام.

البنك المركزي يرفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية إلى 2.25%



◉ تعديل أسعار التدخل في السوق النقدي على جميع آجال هيكل سعر الفائدة



◉ شملت عمليات إعادة الشراء وسندات وتورق البنك ونظام قبول الودائع وأدوات التدخل المباشر وأدوات الدين العام#الأولى24#الكويتpic.twitter.com/qhgwamfdc5 — الأولى 24 (@ALOula_24) June 15, 2022

كما أعلن مصرف البحرين المركزي أنه "تم رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 1.50% إلى 2.25%، ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 2.50% إلى 3.25%. هذا بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 3.00% إلى 3.75%".

وذكر المركزي البحرين أنه يتابع التطورات في السوق الدولية والمحلية، وذلك لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة من أجل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.

وأقر مصرف قطر المركزي، رفع سعر فائدة المصرف للإيداع (QCBDR) بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 2.25%، فيما رفع سعر فائدة الإقراض من المصرف (QCBLR) بمقدار 50 نقطة أساس ليصبح 3.25%.

المصدر: وكالات