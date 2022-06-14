سوريا.. انفراجات بالمشتقات النفطية بتفعيل الخط الائتماني الجديد بين إيران وسوريا

قالت صحيفة الوطن السورية إن هنالك انفراجات ستشهدها سوريا فيما يخص المشتقات النفطية بدءا من يوم غد الأربعاء بعد وصول ناقلتي نفط إيرانيتين السواحل السورية أمس الاثنين.

وكشفت مصادر مطلعة في طهران لصحيفة الوطن، أن الناقلتين اللتين وصلتا السواحل السورية يوم أمس الاثنين، كانتا أولى بشائر تفعيل الخط الائتماني الجديد بين إيران وسوريا.

وبينت المصادر، أن وصول الناقلات سيتوالى بشكل طبيعي وفق جداول زمنية محددة من دون تأخير بعد أن بدأ العمل بالخط الائتماني بنسخته الجديدة.

المصادر أكدت للوطن، أن التأخير الذي حدث خلال الأشهر الماضية كان نتيجة التعديلات التي طرأت على آلية عمل الخط الائتماني بين البلدين، بعد تشكيل حكومة جديدة في إيران، وكشفت المصادر أن الإسراع في تفعيل الاتفاقيات كان أحد المواضيع التي بحثها الرئيس بشار الأسد خلال زيارته الأخيرة إلى طهران، حيث ساهمت الزيارة بحل العقد الفنية والتعجيل بإرسال الإمدادات النفطية، والناقلتان اللتان وصلتا أمس هما أولى ثمار هذه الزيارة التي ستشهد مزيداً من التعاون الاقتصادي بين البلدين.

كما قال مصدر في وزارة النفط للوطن، إن انفراجات ستشهدها سوريا فيما يخص المشتقات النفطية من بنزين ومازوت وفيول، اعتبارا من يوم غد الأربعاء وذلك بعد وصول ناقلتي نفط محملتين بقرابة مليوني طن من الخام إلى مصفاة بانياس وبدء تفريغ حمولتيهما.

وأكد المصدر أن عملية التكرير ستبدأ على الفور، وأن الكميات المطلوبة من المشتقات النفطية سيبدأ توزيعها تباعا على كامل المحافظات السورية ما سيسهم في الحد من الاختناقات الحاصلة لهذه المواد.

المصدر: الوطن