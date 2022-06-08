لافروف عن الانتقال إلى العملات الوطنية في التجارة مع تركيا: العملية وصلت إلى مرحلة متقدمة

أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن عملية الانتقال إلى استخدام العملات الوطنية للتسويات المتبادلة بين روسيا وتركيا في "مرحلة متقدمة".

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وجاء تصريح وزير الخارجية الروسي في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء في أنقرة مع نظيره التركي تشاووش أوغلو عقب مفاوضات ثنائية.

وقال لافروف: "لدينا آفاق جيدة للتحول إلى استخدام العملات الوطنية للتسويات المتبادلة. هذه العملية في مرحلة متقدمة بالفعل. نناقش أيضا استخدام بطاقة الدفع الروسية "مير" في تركيا، والتي ستعيد بالتأكيد التدفقات السياحية إلى ما قبل مستويات الوباء. الرقم القياسي كان قرابة سبعة ملايين سائح سنويا، وفي العام الماضي كان هذا الرقم أربعة ملايين، وهو مستمر في الازدياد".

إلى جانب المسائل المرتبطة بالقمح الأوكراني، لفت الوزير الروسي إلى أنه ناقش مع الوزير التركي العلاقات في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار، وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع في الربع الأول من العام الحالي وبلغ قرابة 14 مليار دولار.

كذلك أشار إلى أن مشاريع الطاقة المشتركة بين البلدين، وتحديدا، محطة الطاقة الكهروذرية "أكويو" وخط الأنابيب "السيل التركي" يجري تنفيذها بحسب الجدول الزمني المحدد ووفقا لاتفاقات قيادتي البلدين.

المصدر: نوفوستي