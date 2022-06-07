مصر توجه دعوة للشركات القطرية

وجهت وزارة الاسثثمار المصرية دعوة للشركات القطرية لزيارة مصر لاستكشاف الفرص الاستثمارية، مؤكدة وجود خطة لتعميق التعاون الاستثماري بين البلدين.

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وذكر بيان لهيئة الاستثمار المصرية إن وفدا برئاسة مديرها التنفيذي، محمد عبد الوهاب، في ثاني أيام زيارته لقطر، اليوم الثلاثاء، قدم لمسؤولي غرفة التجارة والصناعة القطرية "عرضا تفصيليا لخريطة مصر الاستثمارية، التي تضم أكثر من 2600 فرصة استثمارية، ودعاهم لزيارة مصر للتعرف أكثر على الفرص الاستثمارية المناسبة لتوجهاتهم على أرض الواقع، وذلك ضمن خطة واضحة لتعميق التعاون الاستثماري بين البلدين، ومضاعفة قيمة الاستثمارات القطرية في مصر".

وبحسب البيان، التقى الوفد مسؤولي شركة "ديار" القطرية، حيث تمت متابعة سير عمل بعض مشروعات الشركة في مصر، "وأكدت الهيئة تقديم كافة سبل الدعم للشركة لتنفيذ مشروعاتها التوسعية في مصر وتذليل أي تحديات لها".



ودعا رئيس الهيئة المصرية في البيان المطورين العقاريين القطريين للمشاركة في المشروعات القومية الكبرى، خاصة بالعاصمة الإدارية، ومدينة العلمين الجديدة، للاستفادة من النمو المستقبلي المتوقع لهذه المشروعات".

يذكر أن مصر وقطر اتفقتا في مارس الماضي على أن تضخ الدوحة استثمارات وشراكات في مصر بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات دولار.

ويأتي النشاط الاقتصادي بين مصر وقطر بعد عودة العلاقات التي توترت إثر عزل الرئيس المصري الراحل محمد مرسي عام 2013، ثم انضمت مصر إلى السعودية والإمارات والبحرين في قرار قطع العلاقات مع قطر في 5 يونيو عام 2017.

المصدر: اليوم السابع