ارتفاع احتياطيات روسيا الدولية

أفاد البنك المركزي الروسي، اليوم الخميس، بأن احتياطيات روسيا الدولية زادت في أسبوع بنسبة 1.1% أو ما يعادل 6.2 مليار دولار وبلغت 589.6 مليار دولار في 27 مايو الماضي.

وجاء في بيان البنك المركزي الروسي، أن "الاحتياطيات الدولية في 27 مايو 2022 بلغت 589.6 مليار دولار، بعد أن زادت خلال أسبوع بمقدار 6.2 مليار دولار أو 1.1% نتيجة لرفع التقييم الإيجابي".

وللمقارنة فإن احتياطيات روسيا الدولية، التي تضم ذهبا وعملات أجنبية، كانت في 20 مايو 2022 عند مستوى 583.4 مليار دولار.

واحتياطيات روسيا الدولية أصول أجنبية عالية السيولة تشمل النقد الأجنبي والذهب وحقوق السحب الخاص.

المصدر: تاس