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اسرائيل تكشف عن خطة لزيادة حجم التبادل التجاري مع مصر

مال وأعمال

اسرائيل تكشف عن خطة لزيادة حجم التبادل التجاري مع مصر
Gettyimages.ru Jana Jablonski / EyeEm
الحدود المصرية
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كشفت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية أن "إسرائيل ومصر تتجهان نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية، وتأملان في الوصول إلى 700 مليون دولار في التجارة الثنائية السنوية بحلول عام 2025".

هذا وأفاد موقع "تايمز أوف إسرائيل" بأنه "من المقرر أن يقوم البلدان بشكل مشترك بتطوير معبر نيتسانا بينهما، الذي يعتبر تقاطعا حدوديا دوليا بين العوجة في سيناء المصرية وقرية نيتسانا في الجنوب الإسرائيلي، وفقا لخطة جديدة مقترحة بين الجانبين"، حيث أنه "سيتم تطوير المعبر ليصبح كمركز لوجستي إقليمي ومنطقة عمل مشتركة في مجال الطاقة الخضراء، وزيادة عدد الرحلات المباشرة، كما ستشهد الخطة أيضا زيادة واردات إسرائيل من المواد الغذائية والأسماك الطازجة ومواد البناء من مصر وتصدير الحلول والتقنيات الزراعية".

وأوضحت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية أن "البلدين يستهدفان التجارة السنوية (باستثناء السياحة وصادرات الغاز الطبيعي) بنحو 700 مليون دولار بحلول عام 2025، والتي قد تزيد بنحو 400 مليون دولار اعتبارا من عام 2021".

المصدر: "i24"

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