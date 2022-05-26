الكشف عن موعد افتتاح فرع "ماكدونالدز" في موسكو

سيتم افتتاح "ماكدونالدز" تحت العلامة التجارية الجديدة في روسيا في 12 يونيو المقبل، وسيتم افتتاح المطعم الواقع في وسط موسكو بالقرب من محطة مترو بوشكينسكايا.

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وجاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة "تاس" عن مصدر في الشركة. ونقلت الوكالة عن المصدر: "(ماكدونالدز) تحت اسم جديد سيعود إلى روسيا في 12 يونيو 2022، في الوقت الراهن سيتم افتتاح المطعم الموجود في منطقة بوشكينسكايا".

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "إزفيستيا" الروسية، أنه ستتم إعادة تسمية سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" في روسيا باسم جديد، وذلك بعد أن قررت سلسلة المطاعم الأمريكية الانسحاب من روسيا.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، إنه ستتم إعادة تسمية سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" باسم "Mc". ووفقا لمصادر الصحيفة فإنه سيتم الإبقاء على جميع المنتجات والوجبات الرسمية التي تصدرها الشركة في العالم.

وفي 16 مايو الجاري، أعلنت سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" انسحابها من السوق الروسية، وأشارت السلسلة، إلى أنها تنوي بيع الأصول إلى رجل أعمال محلي، والذي لن يتمكن من استخدام اسم وشعار "ماكدونالدز" ولائحة طعام السلسلة.

وفي ظل ضغوطات العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، أعلنت شركات أجنبية انسحابها أو تعليق أعمالها في روسيا، ومن هذه الشركات "ماكدونالدز".

المصدر: "تاس"